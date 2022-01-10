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Дезинсекция и дератизация в Санкт-Петербурге

18 января 2022 09:00  [73]

Мелкие паразиты могут появиться в абсолютно любом помещении. Они могут разместиться в заброшенном гараже, в котором храниться куча хлама, в квартире, где тщательно следят за чистотой и даже в больницах, крупных отелях и других местах, где наличие паразитов может привести к неприятным последствиям.

Человек, который сталкивается с мелкими паразитами, впадает в ступор. И в этом нет ничего удивительного. Да, они не могут напасть, но неприятные ассоциации вызывают, и жить в таком месте некомфортно. ГЭС предлагает помощь в этом вопросе. Мы проведем процедуру очистки тщательно, и клиенты останутся довольны.

Вредители не только вызывают отвращение. Они могут быть опасны для здоровья людей. Паразиты вызывают и разносят различные заболевания. И относится это не только к людям, но и к домашним животным.

И если человек уже когда-то сталкивался с этой проблемой, то прекрасно понимает, что избавиться от вредителей самостоятельно проблематично. Конечно, попробовать можно, но результат не будет таким, если за дело возьмутся профессионалы. Бывают случаи, когда самостоятельно уничтожить грызунов и вовсе невозможно.

Дезинсекция: что это такое и зачем ее проводить?

Дезинсекция – это полное уничтожение насекомых, которые могут навредить человеку и помешать его нормальной жизнедеятельности. Данный способ обеззараживания позволяет предотвратить распространение различных инфекций. Очистка помещения проводится разными способами. Зачастую, специалисты используют биологические вещества.

Специалисты уничтожают клопов и муравьев, мух и комаров, а также тараканов, которые неприятны человеку и соседство с ними вызывает дискомфорт.

Дератизация: что это такое?

Дератизация – процедура, которая направлена на уничтожение грызунов. Специалисты применяют различные меры и после проведения очистки ни один грызун не выживает.

Проводить дератизацию самостоятельно не рекомендуется. Этим должны заниматься специалисты, которые соблюдают технологию использования вредных средств, а также меры безопасности. Если начать работу по избавлению самостоятельно, то могут пострадать не крысы, а домашние животные. Помимо всего прочего можно нанести серьезный вред и домочадцам.

Стоит отметить, что дератизацию можно проводить и в профилактических целях. И это правильно, потому что ждать, пока на участке или в помещении разведутся грызуны – не самое лучшее решение. Профилактическая дератизация позволяет предотвратить их появление и не переживать, что в один прекрасный момент крысы принесут вред. На сайте ecodez.spb.ru представлена детальная информация по этому вопросу. Каждый желающий сможет с ней ознакомиться и заказать помощь специалистов.

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