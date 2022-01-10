Почему б\у оборудование лучше нового?

Работы с металлом требуют серьезного подхода. Для этого требуется покупать специальное оборудование. Стоит отметить, что стоит такое оборудование дорого и не всегда есть возможность приобрести новые станки для работы. Металлообрабатывающие станки б\у из Европы https://mach4metal.com/ru/ - это отличная возможность приобрести качественное оборудование, которое находиться в отличном состоянии и прослужит долгое время.

На б\у оборудование обращают внимание мастера, которые работают на дому или небольшие предприятия, которые только начали вести свою деятельность и пока не раскрутились.

Достоинства б\у оборудования

Б\у оборудование давно пользуется популярностью. И в этом нет ничего удивительного, потому что оно имеет ряд преимуществ. К ним можно отнести:

Низкая цена. Бывшие в употреблении станки стоят не так дорого, как новые. Некоторые модели стоят практически на 80% ниже, чем новый станок. И не стоит думать, что такой станок неисправен. Есть варианты, которые качественные и находятся в отличном состоянии. В продаже даже можно найти станки, которые практически не использовали. Выставляют на продажу их крупные предприятия, которые решили обновить старое оборудование. В некоторых случаях от них просто избавляются, потому что они не используются. Иногда уже купленные станки не подходят по мощности или управление устарело. Цена на такие станки низкая и если такой вариант доступен, то приобретать такие станки стоит не задумываясь. Покупая новое оборудование, человек может получить в свое распоряжение некачественные станки или с браком. Конечно, оборудование можно будет заменить или самостоятельно отремонтировать, но это лишние траты и простои. Б\у станок 100% работает. Однако, при покупке его обязательно стоит проверить. Б\у станок доступен сразу и не нужно ждать, пока фирма-производитель соберет нужную модель. Как только будет совершена покупка, станки тут же будут доставлены по адресу. Б\у станок окупается намного быстрее, чем если будет куплен новый. Если обратить внимание на разницу, то она внушительная и эти деньги можно потратить на покупку еще одного станка.

Конечно, можно не рисковать и купить станки от китайских производителей, которые стоят не так дорого, как европейские. Но, многие специалисты считают, что лучше приобрести европейское б\у оборудование, чем новый китайский станок. Никто не говорит о том, что данное оборудование плохое, и использовать его не стоит. Дело не в этом. Оказывается, на территории России нет сервисных центров китайских производителей. Да и запчасти на такие станки найти сложно.

Именно поэтому лучше приобрести б\у станок от известного производителя и качественное устройство. Конечно, рассчитывать на гарантийное обслуживание не стоит, потому что станок не новый, но в случае поломки всегда можно найти запчасти.

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