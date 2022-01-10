Выбор уникального и комфортного жилья

Говоря о жилом квартале типа «Светлый мир БиоПолис», нужно отметить, что он является отменным совмещением экологически благоприятной и полезной обстановки. Сюда же дополняется стилистически интересное развитие, создание и поддержание инфраструктуры с разноплановым и функциональным действием. Далеко не последнее место занимает архитектурная необычная часть. Рассматривая квартиры в ЖК Биополис, следует отметить наличие детского просторного сада, школы, отдельного внимания заслуживает Соседский центр.

Характеристики

Нахождение обозначенного ЖК приходится на п. Мещерино, который расположен между дорогой типа А-105 Москва и Каширским шоссе. В распоряжение жильцов описываемого места предоставляется транспорт с городским удобным сообщением, который доходит до главных столичных, районных зон. Так, все желающие могут воспользоваться услугами маршрутного такси/автобуса, скоростной и регулярно ходящей электрички.

Одновременно с многочисленными зелеными, просторными зонами в близкой доступности непосредственно от описываемого комплекса находится музей, именующийся как «Горки Ленинские». Здесь же можно увидеть парк конного спорта типа «Русь», лесопарк «Пронинский», пляж с названием «Золотой фазан». Неспешные прогулки в кругу близких друзей подарят впечатления и воспоминания.

Более того на территории описываемого масштаба будет красоваться ландшафтный дизайн в авторском исполнении. Дворы немыслимы без высаживания огромного количества современных цветов с кустарниками, деревьев лиственного и хвойного происхождения.

Идея задумки продвинулась дальше. И сегодня можно просто восхититься игровыми уникальными площадками. Отдельного внимания заслуживают те композиции, что представлены от известного производителя Kompan. Взрослым пользователям непременно придутся по душе тренажеры уличного оснащения. Среди таковых отдельного внимания заслуживают баскетбольные территории и пр.

Предполагается в скоро времени обустройство уличной предельно удобной мебели, которая производится на основе термодревесины. Квартал по своей территории обустраивается беседками с навесами, перголами и пр.

Отдельно стоит оговориться о внутридомовой площади. Здесь полностью остановлено свободное движение автомобильного транспорта. Абсолютный приоритет оставлен за велосипедистами, пешеходами. Что касается личного транспорта жилого комплекса, их гостей, для этих целей предусмотрена просторная автостоянка. Она находится вне пределов основного двора.

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