Возможности современной стоматологической хирургии

Современная стоматологическая хирургия в основу закладывает методики зубосохраняющего типа. Ведется борьба за каждый поврежденный зуб. Но в отдельных случаях поражения настолько велики, что без удаления не обойтись. И в этом случае манипуляции должны проводиться профессионально, сознанием всех тонкостей.

Операции по сохранению зубов

Удаляются только самые запущенные зубы с полностью разрушенным корнем, гнойным периодонтитом, запущенной кистой. Часто устанавливаются коронки как единичные базовые протезы. Они полностью повторяют естественный отросток по:

изгибу фиссур;

цвету;

форме и пр.

Исходный материал представлен металлокерамикой, металлом, диоксидом циркония, пластмассой и пр.

Кода воспаляется один корень в жевательном пласте, проводится апикотомия по удалению инфицированной зоны. Полученная пустота наполняется костным веществом. Зуб сохранен и полностью функционален!

Из других манипуляций:

гемисекция – устранение части корней вместе с тканями, восстановление проводится с помощью коронки и костного вещества;

пломбирование ретроградного типа, когда поврежденная зона корня обрабатывается через альвеолярный челюстной отросток;

устранение кисты фолликулярного, корневого, примодриального типа.

Случаи с удалением

Когда возникает необходимость в устранении зуба мудрости, иного сложного образования, специалист работает с анестезией, работает предельно деликатно, но быстро. На практике часто осуществляется сложное удаление. Без него не обойтись при разветвленных корнях, сильно воспалившихся тканях. Хирург изучает ситуацию, подбирает альтернативный метод по решению проблемы. Сложности бывают и при работе с восьмерками, которые располагаются неверно или частично прорезаются. Квалифицированные стоматологи успешно справляются с самыми сложными и нестандартными ситуациями.

В отдельную категорию вынесена костная пластика. Когда устраняется или теряется зуб, костная ткань уменьшается. Правильное приживление имплантата возможно только при подсадке специального материала. Имплантации предшествует синус-лифтинг, он бывает:

открытый – проделывается прорез сбоку на десне, через него открывается гайморова пазуха;

закрытый – менее травматичный процесс проводится через прокол десны, так в челюсти подготавливается ложе под имплантат, подсаживается костная ткань.

Из пластических операций стоит отметить подрезку уздечки языка. Так формируется детский правильный прикус, предупреждается кариес, пародонтит, улучшается дикция. При натяжении десен проводится операция в преддверии ротовой полости.

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