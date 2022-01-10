Евгений Люлин: "Мы отдаем дань памяти людям, которые не дали радиационной аварии приобрести масштабный характер" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение нижегородцам с днем ликвидатора последствий аварии на производственном объединении "Завод "Красное Сормово".

По его словам, 18 января 1970 года – одна из самых трагических дат в истории Нижнего Новгорода. При строительстве атомной подводной лодки произошла большая трагедия на производственном объединении "Завод Красное Сормово". За считанные секунды территория целого цеха подверглась радиоактивному заражению. С первых же минут в ликвидации аварии участвовало более тысячи работников завода, в том числе и из штата конструкторского бюро имени Африкантова, и ряда других предприятий города. Мужчины и женщины разных возрастов и профессий рисковали своим здоровьем, чтобы избежать последствий катастрофы. Впоследствии авария медленно уносила их жизни.

"Сегодня мы отдаем дань памяти людям, которые героическим трудом не дали радиационной аварии приобрести масштабный характер. На протяжении 25 лет информация о катастрофе на заводе находилась под грифом секретности. С каждым годом ликвидаторов трагедии становится все меньше, наш долг – помнить всех и воспитывать в молодом поколении уважение и благодарность героям, которые совершили подвиг во имя спасения нашего города и его жителей", - говорится в обращении Евгения Люлина.