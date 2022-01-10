Лучшие модели электровелосипедов 2022

На дорогах появляется все больше электрического транспорта, потому что это безопосно, удобно, комфортно. Хотите купить электроскутер https://smart8.by/jelektrotransport/jelektroskuteri/? На сайте онлайн-магазина smart8.by вы непременно найдете то, что Вам нужно! Также предлагаем купить электровелосипед https://smart8.by/jelektrotransport/jelektrovelosipedi/ по комфортной цене от лучших мировых брендов: WHITE SIBERIA, Green City, Kugoo, Michael Blast, Eltreco, Xiaomi, Volteco, Wellness, Cyberbike, Electro Hybrid и пр. А если вы желаете компактный индивидуальный экотранспорт, то предлагаем купить электросамокат https://smart8.by/jelektrotransport/jelektrosamokati/.

Электротранспорт завоевывает все большую популярность. В этом нет ничего удивительного, ведь он обладает массой преимуществ:

простота обслуживания;

комфорт в эксплуатации;

надежность;

продолжительный срок службы и другие.

Большое распространение получают электровелосипеды. Консультанты Smart8.by решили познакомить вас с лучшими электросамокатами 2022 года. В наш список топовых устройств 2022 вошли 4 популярные модели.

Green City E-Alfa new

Эта модель для взрослых изготавливается в Китае. Она рассчитана на максимальный вес в 130 кг. Сзади имеется багажник, который можно разложить, чтобы получилась широкая платформа. Она может играть роль второго сиденья.

Велосипедная рама изготовлена из стали. В конструкции есть амортизационная вилка. Тормоза барабанного типа, диаметр колес составляет 24 дюйма. Велосипед развивает скорость до 35 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи составляет до 40 км.

Транспортное средство питается от Li-ion АКБ емкостью 10,4 Ач. На заднем колесе имеется редукторный мотор мощностью 350 Вт.

Volteco Flex

У данного велосипеда 3 режима езды:

автоматический;

полуавтоматический;

механический.

Емкость аккумулятора равняется 10,1 Ач. На полном заряде батареи запас хода составляет до 55 км в автоматическом режиме и до 90 км в полуавтоматическом режиме. Модель способна разгоняться до скорости в 30 км/ч. Байк прекрасно подходит для неспешного и комфортного передвижения по городу и поездок за город.

Kugoo V1

Безредукторный двигатель устройства мощностью 250 Вт питается от Li-ion аккумулятора емкостью 7,8 Ач. Модель разгоняется до максимальной скорости в 30 км/ч. Запас хода составляет максимум 35 км.

При езде в режиме мотор плюс педали устройство способно проехать до 100 км без нужды в дозарядке. Диаметр колес устройства составляет 14 дюймов. Модель снабжена дисковыми механическими тормозами.

Xiaomi Himo C20

Модель выпускается в черном и белом цветах. Корпус изготовлен из сплава алюминия и имеет складную конструкцию. Это значительно упрощает транспортировку средства передвижения. Вдобавок к раме складываться умеет также руль. Педали снимаются.

В комплекте поставки имеются крылья и подножка. У велосипеда есть жидкокристаллический экран, на котором показывается остаток заряда батареи, текущая скорость, а также пробег со времени включения. Также там отображается режим езды. Мощность мотора составляет 250 Вт; он работает совместно с 6-ступенчатой КПП.

Надеемся, наша статья упростит вам выбор подходящего электровелосипеда! Если вам нужна помощь, обращайтесь к нашим консультантам.

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