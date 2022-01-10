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Преимущества и особенности ж/д перевозок

18 января 2022 10:56  [19]

Среди многочисленных способов и методов современной логистики железнодорожные перевозки грузов пользуются повышенным спросом. И этому есть реальные объяснения.

Из преимуществ

Специализированные компании, осуществляющие контейнерную транспортировку товаров ж/д сообщением, предоставляют клиентам подробные консультации относительно всех интересующих вопросов. Всегда открытой остается вся информация, касающаяся:

  • логистических схем;
  • законодательных нормативов;
  • условий составления контрактов и пр.

Клиент имеет право обращаться с любыми интересующими вопросами, уточнять отдельные моменты, касающиеся перевозок. Опытные менеджеры компании всегда остаются на связи и, обладая большой теоретической базой, соответствующим опытом в работе с заказчиками, всегда объясняют все тонкости, касающиеся выполняемых грузоперевозок.

Индивидуальным всегда остается подбор уровня защиты. Имеется в виду определение контейнера или вагона с учетом поступающего заказа. Отдельного внимания заслуживает маршрутизация, являющаяся ответственным и важнейшим этапом на всем пути следования. Представители компании постоянно совершенствуются в разработке индивидуальных путей следования товаров. В результате существенно сокращаются сроки по их доставке, выгодной является цена ж/д перевозок.

Ответственный подход к работе

Когда оговорена и составлена устраивающая все стороны схема следования, определяется предварительная стоимость услуги по транспортировке грузов ж/д сообщением. Она выстраивается с учетом целого ряда факторов:

  • непосредственно пункт назначения;
  • условия по отправлению и доставке товара;
  • подвид предстоящего отправления;
  • тип оптимального вагона;
  • скорость следования состава;
  • выбор надлежащей защиты;
  • параметры транспортируемого объекта;
  • общий километраж и пр.

К важным этапам относится подготовительный процесс. Он заключается в обязательной маркировке продукции, ее специальной упаковке, взвешивании. Если того требует случай, применяются специальные фиксаторы, крепежные детали, удерживаются товар во время пути и не допускающие его порчи.

Преимущество сотрудничества со специализированной компанией заключается в том, что ее представители самостоятельно занимаются подготовкой всех сопутствующих документов, их оформлением, проверкой. Полностью заполняется по пунктам ТТН с определением количества и названия, ценности товара, реквизитов всех лиц, участвующих в отправке/получении груза.

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