Особенности и работа микрофонных консолей

Микрофонными консолями принято называть основы, используемые в системах под звуковое оповещение, всевозможные трансляции, административное и диспетчерское оповещение в чрезвычайных ситуациях. Они одновременно выступают:

микшером;

селектором;

микрофоном.

Микрофонные консоли незаменимы там, где возникает необходимость в профессиональном управлении исполнительными периферийными приспособлениями в удаленном формате. При выборе таких устройств каждый покупатель подберет для себя оптимальный вариант, начиная бюджетными моделями и заканчивая премиальными решениями.

Особенности

Консоли микрофонного типа бывают конструктивно настенными, напольными. В любом случае они оснащаются тяжелым и устойчивым основанием, прочно фиксируются на рабочей поверхности. Лицевая панель представлена кнопками под управление, всевозможными индикаторами, которыми определяется режим работы, общее состояние. В задней части присутствует множество разъемов, через которые подключаются внешние агрегаты по системам оповещения.

Суть работы консоли заключается в том, что звучание подается не на все динамики сразу, а только на их конкретную часть. Последняя определяется селекторными кнопками. Так, в доступности остаются следующие режимы:

по всем зонам;

по одной зоне;

по определенной группе;

трансляция записанной ранее информации.

Включается голосовая трансляция кнопкой, приводящей в действие микрофон. Она же и завершает вещание.

Принципы эксплуатации

Описываемые приспособления в процессе использования демонстрируют высокую надежность, длительность в применении. Комфортная эксплуатация объяснима эргономичным и продуманным размещением всех деталей по управлению, пространственным практичным фиксированием микрофонов, которые настаиваются на определенного оператора. Они подвергаются расширению за счет подключению к применяемой консоли специальных клавиатур. Гарантируется отменное качество по передаче звукового формата на расстоянии в 500-1000 м от усилителя, входящего в систему по оповещению.

С помощью микрофонов, имеющих зональный селектор, устраняются окружающие посторонние шумы. Демонстрируется повышенная чувствительность относительно звуковых сигналов с фронтальной позиции. Что касается тылового направления, звук существенно ослабевает. Важно отметить повышенную помехоустойчивость, легко регулируется подаваемая громкость, выставляются приоритеты относительно других панелей.

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