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Эксперт-эколог Юрий Коробов: "По программе "Оздоровление Волги" планируется сократить сброс неочищенных сточных вод"

18 января 2022 11:32  [167] Общество
эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО Берега Юрий Коробов

эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО Берега Юрий Коробов

Фото: фото предоставлено Юрием Коробовым

Мероприятия по сокращению сброса неочищенных сточных вод, углублению рыбоходных каналов и утилизации затонувших в акватории Волги судов состоятся в рамках программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", сообщил агентству общественный деятель, эколог Юрий Коробов. Мероприятия проекта рассчитаны до 2024 года.

Юрий Коробов также рассказал, что федеральным проектом "Внутренние водные пути" предусмотрена обязательная систематическая работа по дноуглублению, которая влияет на возможность использования рек для судоходства.

"Важно, что такого количества рек, как в России нет ни в одной стране мира и, тем не менее, на долю водного транспорта приходится менее 2,8% общего транспортного грузооборота", - подчеркнул эксперт.

Юрий Коробов также напомнил, что в СССР работы по дноуглублению велись постоянно.

"Но, к сожалению, в 90-е годы это было пущено на самотек, - сказал он. - Сейчас специализированных плавсредств для дноуглубления меньше, чем больших рек, и это является серьезной проблемой, для решения которой и существует федеральный проект "Внутренние водные пути". Его итоги будут подводиться в 2025 году. Тревожно, что со стороны обывателя эта проблема не так заметна. Путешествуя по Волге, можно бесконечно смотреть на нее и любоваться величием. Это действительно могучая река. Но при этом в её бассейне насчитывается около 2400 затонувших и брошенных плавсредств, в том числе грузовые и нефтеналивные суда. И здесь наравне с чувством гордости появляется ощутимое беспокойство".

По программе "Оздоровление Волги" планируется сократить сброс неочищенных сточных вод, расчистить и углубить рыбоходные каналы, утилизировать затонувшие суда в акватории Волги, сообщил Юрий Коробов.

"Распространенное мнение, что река способна очистить себя сама работает исключительно в единичном случае загрязнения, – подчеркнул эксперт. - Собственно, все ресурсы к самоочищению Волги были исчерпаны уже 30 лет назад. Здесь играет роль колоссальная антропологическая нагрузка – на берегах Волги построено более 60 городов, сосредоточено около 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства, а объем грузоперевозок составляет около 6 миллионов тонн в год".

По словам Юрия Коробова, идеальный выход из сложившейся ситуации – это запрет на осуществление промышленной и сельскохозяйственной деятельности предприятий, расположенных на берегах реки, как минимум на 10-12 лет. Но в связи с его неосуществимостью, альтернативным методом становится увеличение ответственности за нарушения экологических требований. Наложенные штрафы должны не только помочь нейтрализовать последствия, но и перекрывать нанесенный ущерб, уверен эксперт.

"Проблема водных ресурсов в нашей стране – это не проблема плохой воды, - отметил он. - Экосистема – это совокупность составляющих, где учитывается и качество воды, изменения флоры и фауны по разным причинам. Есть целый комплекс проблем, который нами широко освещается и предлагаются пути их решения".

Эксперт-эколог выразил уверенность, что гражданам необходимо помнить о собственной роли в жизни планеты. "Необходимо каждому из нас стать в душе экологом. Наше отношение к природе сегодня – это вопрос нашего выживания, не говоря о будущем наших детей", - подытожил Юрий Коробов.

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Теги:
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