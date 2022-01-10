Виды современных систем безопасности

Современные системы безопасности могут включать себя десятки оборудования от камер видеонаблюдения и тревожной сигнализации до боллардов и детекторов опасных металлических предметов у человека.

В охранном деле принято считать основными только четыре системы безопасности: СОТС, СКУД, СОВН, СИТУ. Что они значат и что включают в себя? Попробуем разобраться.

Система охраны и тревожной сигнализации (СОТС)

Представляет собой удалённое наблюдение за офисом, заводом, складом и так далее с помощью датчиков движения. Работает это так:

владелец объекта ставит его на сигнализацию;

если датчики обнаружили движение, поступает тревожный сигнал в центр мониторинга.

В такую систему входят также:

центральное контрольное устройство, которое принимает сигналы от датчиков;

пульт управления датчиками;

устройства контроля состояния датчиков;

источник питания пульта и датчиков.

А для передачи сигнала система должна быть подключена к интернету.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

Представляет собой оборудование, объединённое в одну экосистему и нужное:

для управления замками и воротами;

контроля доступа в помещения.

В такую систему входят:

различные считыватели: карточки пропуска, магнитные ключи, биометрические замки (по отпечатку пальцев);

оборудование для ограничения пропуска: турникеты, домофоны.

Такая система позволяет не только ограничить доступ в отдельные помещения, но и распределить уровни доступа между сотрудниками. Приведём пример. Допустим, у каждого сотрудника офиса есть карточка доступа, благодаря которой:

директор и уборщица офисного здания могут попасть куда угодно;

рекламщик в основном только в отдел маркетинга;

арендатор помещения для презентаций – собственно, в помещение для проведения презентации.

В связи с коронавирусом стали пользоваться спросом арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры. Такие детекторы позволяют подключиться к турникету, чтобы с температурой выше нормы посетитель не смог пройти через турникет даже по электронной карточке.

Система охранного видеонаблюдения (СОВН)

Наиболее традиционная система безопасности, состоящая из видеокамер наблюдения, через которые охранники следят за обстановкой:

внутри помещений;

на улице вокруг объекта;

за забором, который огораживает территорию.

Для первого варианта наблюдения популярны компактные Wi-Fi видеокамеры с флеш-картой внутри. Для улицы до сих пор используются аналоговые видеокамеры с жёстким диском. А вместе с уличными видеокамерами могут быть использованы болларды, представляющие собой столбики, которые автоматически выдвигаются из асфальта для ограничения доступа нежелательным посетителям на автомобиле.

Система инженерно-технической укреплённости (СИТУ)

Старая система безопасности, которая включает в себя нормы для некоторых конструкций на территории, а именно:

высота забора,

прочность окон и ворот,

надёжность дверных замков,

наличие бункеров или потаённых комнат.

Для каждой системы безопасности существуют фирмы, которые готовы частично или полностью организовать допуск и досмотр сотрудников, защиту от злоумышленников на предприятии или муниципальном учреждении. Сегодня популярны:

металлодетекторы, ручные и арочные;

турникеты, встроенные в систему СКУД;

болларды для ограничения въезда транспорта.

Такое досмоторово-пропускное оборудование может предоставить компания Блокпост.

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