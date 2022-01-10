Виды современных систем безопасности

Современные системы безопасности могут включать себя десятки оборудования от камер видеонаблюдения и тревожной сигнализации до боллардов и детекторов опасных металлических предметов у человека.
В охранном деле принято считать основными только четыре системы безопасности: СОТС, СКУД, СОВН, СИТУ. Что они значат и что включают в себя? Попробуем разобраться.
Представляет собой удалённое наблюдение за офисом, заводом, складом и так далее с помощью датчиков движения. Работает это так:
В такую систему входят также:
А для передачи сигнала система должна быть подключена к интернету.
Представляет собой оборудование, объединённое в одну экосистему и нужное:
В такую систему входят:
Такая система позволяет не только ограничить доступ в отдельные помещения, но и распределить уровни доступа между сотрудниками. Приведём пример. Допустим, у каждого сотрудника офиса есть карточка доступа, благодаря которой:
В связи с коронавирусом стали пользоваться спросом арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры. Такие детекторы позволяют подключиться к турникету, чтобы с температурой выше нормы посетитель не смог пройти через турникет даже по электронной карточке.
Наиболее традиционная система безопасности, состоящая из видеокамер наблюдения, через которые охранники следят за обстановкой:
Для первого варианта наблюдения популярны компактные Wi-Fi видеокамеры с флеш-картой внутри. Для улицы до сих пор используются аналоговые видеокамеры с жёстким диском. А вместе с уличными видеокамерами могут быть использованы болларды, представляющие собой столбики, которые автоматически выдвигаются из асфальта для ограничения доступа нежелательным посетителям на автомобиле.
Старая система безопасности, которая включает в себя нормы для некоторых конструкций на территории, а именно:
Для каждой системы безопасности существуют фирмы, которые готовы частично или полностью организовать допуск и досмотр сотрудников, защиту от злоумышленников на предприятии или муниципальном учреждении. Сегодня популярны:
Такое досмоторово-пропускное оборудование может предоставить компания Блокпост.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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