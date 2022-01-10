Более 3 тысяч проверок противоэпидемиологических требований прошло в Нижегородской области за неделю Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 3 тысяч проверок противоэпидемиологических требований прошло в Нижегородской области за неделю с 10 по 16 января. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, проверки проводятся по поручению главы региона Глеба Никитина.

Работу по соблюдению требований указа губернатора в муниципалитетах проводят специальные рабочие группы, в состав которых входят сотрудники местных органов власти, представители Роспотребнадзора и ГУ МВД России по региону.

Больше всего проверок среди областных муниципалитетов проведено в Богородском муниципальном округе – 385. Более ста проверок организовано в Краснобаковском, Арзамасском и Сосновском районах. По результатам рейдов было составлено 57 протоколов о нарушении мер эпидбезопасности. Протоколы переданы в суд.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.