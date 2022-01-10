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Бизнес

ЗС НО, НАПП и ТПП подписали соглашение о взаимодействии

18 января 2022 12:57  [147] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законодательное собрание Нижегородской области, Нижегородская ассоциации промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в парламенте региона.

В ходе заседания комитета по экономике ЗС НО председатель парламента Евгений Люлин, председатель совета "Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей" Валерий Цыбанев и генеральный директор ТПП Иван Разуваев подписали соглашение о взаимодействии организаций с региональным парламентом.

Напомним, что, начиная с 2003 года, в каждом созыве между ЗС НО и НАПП заключались подобные соглашения. В VII созыве было предложено расширить данную практику и заключить трехстороннее соглашение. Первым шагом к этому стало утверждение в октябре 2021 года плана совместных действий профильного комитета регионального парламента, НАПП и ТПП.

Основными направлениями взаимодействия сторон при реализации соглашения будут являться организация совместных мероприятий по вопросам развития промышленности и предпринимательства (включая совместные собрания, консультации, конференции, семинары), обеспечение обсуждения проектов законов области, законодательных инициатив, направляемых в Федеральное Собрание Российской Федерации и иных федеральных нормативных правовых актов, а также осуществление обмена информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и будет действовать до 30 сентября 2026 года.

"Подписание соглашения позволит обеспечить эффективный механизм взаимодействия и выработки законодательных инициатив, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование промышленной политики области, стимулирование инвестиционной деятельности промышленных предприятий, внедрение инноваций, развитие малого и среднего предпринимательства. Вместе будем обсуждать все важнейшие вопросы, связанные с данной тематикой, а также посещать предприятия, чтобы в режиме реального времени следить за результатами их развития. Эти результаты достигаются сегодня благодаря введению дополнительных мер поддержки на основе совместной проработки стратегии развития промышленного, предпринимательского и инновационного потенциала региона", - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание НАПП ТПП
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