Более 16 млн рублей направлено на развитие НХП в Нижегородской области за последние два года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 16 млн рублей направлено на реализацию программы по развитию НХП в Нижегородской области в 2020-2021 годах. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе заседания депутаты обсудили итоги реализации подпрограммы "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов" программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области".

Средства в размере 16,6 млн рублей были направлены на реализацию ряда мероприятий – информационно-аналитическое обеспечение развития НХП, обеспечение финансовой господдержки развития отрасли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ухудшением экономической ситуации на предприятиях.

Отдельной статьей финансирования стала маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции мастеров НХП на российский и международный рынки, чему в значительной степени способствовало празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

За рассматриваемый период были реализованы мероприятия по нормативному правовому регулированию отрасли, обеспечению научно-методического подхода к управлению сохранением, возрождением и развитием НХП, а также организации обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли.

"В регионе насчитывается 27 мест бытования народных художественных промыслов и мы видим, что отрасль активно развивается. А значит, реализация подпрограммы по сохранению и возрождению НХП приносит свои плоды. В дальнейшем, надеемся, это позволит региону еще больше увеличить туристический поток в места традиционного бытования НХП и выйти на новый качественный уровень развития этой перспективной отрасли", - отметил председатель профильного комитета Игорь Норенков.