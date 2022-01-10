Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия "Батя" (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис "Обмен минут на кино", доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты "Фиксики: Большой секрет" и "Смешарики. Начало". Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию "Батя" — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал "Маша и Медведь" (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов "Три кота" (0+) и "Грузовичок Лёва" (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды "Кухни" (16+), "Трудных подростков" (18+) и начало ретродетектива "За час до рассвета" (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

"Батя" (16+); "Душа" (6+); "Райя и последний дракон" (6+); "Холодное сердце 2" (6+); "Куриоса" (18+); "Фиксики: Большой секрет" (6+); "Монстры на каникулах 3: Море зовет" (6+); "Том и Джерри" (6+); "Мстители: Финал" (16+); "Моана" (6+); "Зверополис" (6+); "Соник в кино" (6+); "Тролли. Мировой тур" (6+); "Холодное сердце" (0+); "Суперсемейка 2" (6+); "Круэлла" (12+); "Смешарики. Начало" (0+); "Тайна Коко" (12+); "Скуби-ду!" (2020, 6+); "Король Лев" (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части "Босс-молокосос" (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

"Босс-молокосос" (6+); "Босс-молокосос 2" (6+); "Форсаж 9" (12+); "Мортал Комбат" (18+); "Холодное сердце 2" (6+); "Щенячий патруль в кино" (6+); "Батя" (16+); "Райя и последний дракон" (6+); "Душа" (6+); "Гнев человеческий" (18+); "Лига справедливости Зака Снайдера" (16+); "Гринч" (6+); "Лука" (6+); "Один дома" (0+). "Семейка Крудс: Новоселье" (6+); "Годзилла против Конга" (12+); "Соник в кино" (6+); "Тролли. Мировой тур" (6+); "Тайная жизнь домашних животных 2" (6+); "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия "Один дома". С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы "Небо" и "Летчик", опередив свежие российские комедии "Дракулов" и "Бабки", а также новогоднюю серию пацанского сериала "Зёма".

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

"Небо" (12+); "Летчик" (12+); "Круиз по джунглям" (12+); "Черная вдова" (16+); "Лука" (6+); "Круэлла" (12+); "Дракулов" (16+); "Райя и последний дракон" (6+); "Зёма 3. Новогодний замес" (18+); "Бабки" (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года: