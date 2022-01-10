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Общество

Около 90 млн штук яиц в месяц планируется производить в Нижегородской области к 2025 году

18 января 2022 14:35  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 90 млн штук яиц в месяц планируется производить в Нижегородской области к 2025 году. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на заседание комитета по АПК областного Законодательного собрания.

Согласно информации, планируется, что за год этот показатель достигнет 1,1 млрд штук.

В настоящее время Нижегородская область полностью обеспечивает себя куриным яйцом (по итогам минувшего года производство составило порядка 120% от плана). На территории региона осуществляют работу пять птицефабрик.

Напомним, что валовой сбор картофеля, учитывая личные подсобные хозяйства, в 2021 году достиг почти 620 тонн, а овощей открытого грунта - превысил 130 тысяч тонн.

Всего на поддержку отрасли и развитие сельских территорий из регионального и федерального бюджетов в 2021 году направлено более 5 млрд рублей. Эти средства выделены в виде субсидий на строительство животноводческих комплексов, закупку техники, проведение посевной кампании, развитие животноводства, на поддержку кадрового потенциала. Почти 1,2 млрд рублей направлено на комплексное развитие сельских территорий.

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Теги:
апк Продовольствие
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