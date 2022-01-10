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Мужчину в Нижнем Новгороде насмерть придавило глыбой льда. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел 18 января на ул. Федосеенко.
56-летний мужчина при помощи бензопилы осуществлял очистку наледи, свисающей с крыши здания. Ледяной столб диаметром около 1 метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину. От полученных травм мужчина скончался.
Следователями по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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