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Происшествия

Мужчину в Нижнем Новгороде насмерть придавило глыбой льда

18 января 2022 15:44  [172] Происшествия

Фото: сайт СУ СК

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчину в Нижнем Новгороде насмерть придавило глыбой льда. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 18 января на ул. Федосеенко.

56-летний мужчина при помощи бензопилы осуществлял очистку наледи, свисающей с крыши здания. Ледяной столб диаметром около 1 метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину. От полученных травм мужчина скончался.

Следователями по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Теги:
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