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Особенности и виды кирпича как строительного материала

18 января 2022 15:32  [87]

При строительстве надежного и долговечного объекта порой сложно определиться с подходящим видом кирпича. Отдельные его категории отличаются по составу, которым определяются основные эксплуатационные показатели, например:

  • стойкость к действию огня;
  • водонепроницаемость;
  • теплопроводность и пр.

Большой выбор строительного обозначенного материала представлен на https://kiev.kub.in.ua/kladochnye-materialy/kirpich/.

Особенности кирпича

На практике силикатный стройматериал встречается очень часто. При его изготовлении применяется песок с известью, чем объясняется доступная итоговая стоимость. Такой кирпич оптимален для строительства в регионах с холодными зимами, отличается универсальностью в эксплуатации, т.к. из него гаражи, хозпостройки, конструкции периодической эксплуатации.

Из такого материала получаются практичные и надежные внутренние стены с перегородками. Он разделен на отдельные категории, бывает полнотелым и пустотелым. Первый вариант демонстрирует повышенную прочность, подходит для возведения стен, колонн. Но для него свойственна и повышенная теплопроводность, из-за чего требуется дополнительное утепление.

Если говорить о пустотелом кирпиче, его отличает сниженная масса, доступная цена, уменьшенная теплопроводность в сравнении с предыдущим вариантом. Он уместен при строительстве зданий ненагруженного типа.

Востребованным остается керамический кирпич, который изготавливается из глины, предварительно прошедшей специальный обжиг. Он бывает полнотелым и пустотелым, отличается универсальностью, ведь активно применяется в отделочных мероприятиях, при закладке оснований.

Облицовочные материалы

Для таких изделий характерной остается повышенная прочность, одновременно с тем они обеспечивают здания декоративную привлекательность. Технические свойства облицовочного кирпича таковы, что из него получаются:

  • долговечные стены;
  • надежный фундамент;
  • тротуарные дорожки.

Но чаще всего подобный материал задействуется в интерьерной современной отделке. Его поверхность бывает рубленой или гладкой, выбор зависит от индивидуальных предпочтений потребителя. Современное производство предлагает описываемый кирпич в разных формах, цветовом оформлении, интересный вариант представлен закругленными углами.

В целом выбор строительного описываемого материала очень большой. Каждый потребитель без труда подберет для себя оптимальный вариант, заказав и купив его на выгодных условиях.

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