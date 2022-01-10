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Бизнес

Предприятие для выхода продукции пчеловодства на мировой рынок создадут в Нижегородской области

18 января 2022 16:12  [114] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заготовительно-перерабатывающее предприятие для выхода продукции пчеловодства на мировой рынок создадут в Нижегородской области. К такому решению пришли участники заседания научно-экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития АПК в части развития пчеловодства, которое прошло в Законодательном собрании региона.

Еще в 2020 году был принят закон о развитии пчеловодства в России, в соответствии с которым приняты меры по предотвращению отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, а также по их охране при транспортировке.

В ходе заседания обсуждалось, как вывести продукцию нижегородских пчеловодов на мировые рынки.

В частности, прозвучало предложение о создании заготовительно-перерабатывающего предприятия на площади 1200 кв.м, которое будет состоять из целого комплекса цехов, представляющих собой технологическую цепочку: склад, камеры разогрева (декристаллизации) меда, пункт слива меда с бочек и фильтрации, баки смешивания (гомогенизации) меда, пункты тонкой фильтрации и розлива меда.

По словам председателя комитета по АПК Игоря Тюрина, эта мера позволит продавать мед не только на внутреннем, но и внешнем рынках.

"Развитие пчеловодства необходимо вывести на качественно новый уровень. Для этого есть все возможности и самое главное – желание работать и квалицированные кадры", - подчеркнул он.

Также в регионе предлагается создать кооператив для объединения пчеловодов, а также экспресс-лабораторию для контроля продукции. Хозяйства начнут укрупняться за счет аренды пчелиных семей у кооператива, через который пчеловоды будут платить налоги, осуществлять совместные закупки расходных материалов.

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Теги:
апк заводы
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