Объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области

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Увеличение объёмов по наиболее востребованным видам бесплатной медицинской помощи произойдёт в регионе в текущем году за счёт средств ОМС. Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Нижегородской области.
Согласно информации, Программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи предусматривает увеличение по следующим направлениям:
- компьютерная томография – в 1,6 раза, что позволит дополнительно обследовать 56 тыс. нижегородцев;
- МРТ – в 2,1 раза (дополнительно 44 тыс. пациентов);
- по профилактическим медосмотрам нормативы объёма на одно застрахованное лицо увеличены на 5%;
- по диспансеризации нормативы объёма на одно застрахованное лицо увеличены на 38,4%.
Как отметила директор ТФОМС Светлана Ермолова, данное увеличение позволит провести профилактические мероприятия дополнительно 255 тыс. граждан. Всего же на 2022 год запланировано 1 687 746 комплексных обследований, включая углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 нижегородцев.
Так, предусмотрены нормативы объёма медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях, в том числе для лиц, перенесших COVID-19. Дополнительный объём финансового обеспечения по данному профилю позволит обеспечить доступность медицинской помощи для застрахованных лиц по ОМС.
Дополнительно выделено два новых вида высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия":
- коронарные ангиопластика или стентирование в сочетании с внутрисосудистой визуализацией при ишемической болезни сердца;
- эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте.
Как уточнили в ТФОМС, данные операции будут проводиться в нижегородских больницах за счёт средств ОМС впервые.
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