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Общество

Объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области

18 января 2022 16:20  [235] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Увеличение объёмов по наиболее востребованным видам бесплатной медицинской помощи произойдёт в регионе в текущем году за счёт средств ОМС. Об этом сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Нижегородской области.

Согласно информации, Программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи предусматривает увеличение по следующим направлениям:

- компьютерная томография – в 1,6 раза, что позволит дополнительно обследовать 56 тыс. нижегородцев;
- МРТ – в 2,1 раза (дополнительно 44 тыс. пациентов);
- по профилактическим медосмотрам нормативы объёма на одно застрахованное лицо увеличены на 5%;
- по диспансеризации нормативы объёма на одно застрахованное лицо увеличены на 38,4%.

Как отметила директор ТФОМС Светлана Ермолова, данное увеличение позволит провести профилактические мероприятия дополнительно 255 тыс. граждан. Всего же на 2022 год запланировано 1 687 746 комплексных обследований, включая углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 нижегородцев.

Так, предусмотрены нормативы объёма медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в амбулаторных условиях, в том числе для лиц, перенесших COVID-19. Дополнительный объём финансового обеспечения по данному профилю позволит обеспечить доступность медицинской помощи для застрахованных лиц по ОМС.

Дополнительно выделено два новых вида высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия":

- коронарные ангиопластика или стентирование в сочетании с внутрисосудистой визуализацией при ишемической болезни сердца;
- эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте.

Как уточнили в ТФОМС, данные операции будут проводиться в нижегородских больницах за счёт средств ОМС впервые.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Страхование
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