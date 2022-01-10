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Общество

Движение по трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе перекрыто из-за ДТП

18 января 2022 19:02  [113] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области на 517-м км автодороги М-7 "Волга" из-за ДТП временно закрыто движение на Казань. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

Согласно информации, 18 января около 17:20 (мск) на 517-м километре федеральной трассы М-7 около поворота на Асташиху произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись два грузовика.

В Упрдоре предложили возможный маршрут объезда: поворот на Асташиху на 515-м км трассы М-7, далее через Белозёриху с выходом на 521-м км М-7.

Подрядная организация уже занимается последствий автоаварии. Для освобождения проезжей части направлена тяжёлая спецтехника.

Напомним, неделю назад трассу М-7 "Волга" около Лыскова полностью перекрывали по причине ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

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Теги:
ДТП Лысковский район М-7
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