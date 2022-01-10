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Экономика

Региональный центр компетенций Нижегородской области признан лучшим в РФ

18 января 2022 19:33  [47] Экономика

Нижегородская область возглавила федеральный рейтинг региональных центров компетенций (РЦК) по итогам работы за 2021 год. Рейтинг был составлен Федеральным центром компетенций (ФЦК), сообщает пресс-служба правительства Нижегородскойобласти.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион показывает успешные результаты в реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Основная нагрузка по реализации нацпроекта ложится непосредственно на РЦК. Именно региональный центр компетенций формирует имидж региона в глазах предприятий-участников нацпроекта. Качественная работа позволяет выстроить эффективную коммуникацию между промышленным сообществом и государством. Нижегородский РЦК стабильно входит в пятерку лучших в рейтинге Федерального центра компетенций по эффективности работы среди 40 центров по стране. В течение 2021 года команда наших специалистов демонстрировала наивысшие результаты", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в рейтинге оценивается девять различных показателей, в том числе своевременное начало и завершение проектов на предприятиях, укомплектованность штата регионального центра и уровень удовлетворенности работой РЦК на предприятиях.

"Нижегородский РЦК получил высокие баллы по целому ряду показателей и в итоге набрал 9,74 балла из 10 возможных. Мы более чем на 1 балл обгоняем наших коллег, занимающих вторую и третью строчки рейтинга. На первых строчках рейтинга традиционно находятся регионы, имеющие успешные кейсы и готовые к обмену лучшими практиками. У нас накоплен серьезный опыт работы с промышленными предприятиями, который мы готовы тиражировать. Сейчас наши эксперты нарабатывают практики внедрения бережливых технологий в торговых организациях, компаниях-поставщиках услуг и у стратегических объектов. Кроме того, РЦК Нижегородской области привлекает партнеров по цифровизации для автоматизации производственных и административных процессов, таким образом расширяя стандарт работы нацпроекта "Производительность труда", - отметил министр.

По словам руководителя нижегородского РЦК Романа Рензина, команда центра стремится максимально эффективно взаимодействовать с предприятиями, предлагая собственные проверенные решения.

"Мы уже накопили определенный опыт работы в различных сферах и можем предложить наши разработки по внедрению бережливых технологий и эффективному повышению производительности труда. Обмен успешными практиками и адаптация имеющихся кейсов для конкретного предприятия – необходимая часть работы региональной экспертной команды", - сказал Роман Рензин.
Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
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