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Общество

Линию электропередачи переустроят в Нижегородской области вдоль трассы М-12 "Москва – Казань"

18 января 2022 19:41  [23] Общество

Линию электропередачи переустроят на участке строящейся М-12 в Нижегородской области и Чувашии, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости работ по переустройству воздушной линии электропередачи вдоль магистральных газопроводов в рамках этапа 6.1.1 подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Казань на участке в Нижегородской области, в Республике Чувашия (км 454 – км 586). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектная документация этапа 6.1.1 получила положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Проектом предусмотрены работы по переустройству воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ, проходящей вдоль трассы магистральных газопроводов на участке подготовки территории строительства М-12 Москва – Казань (км 454 – км 586) в Нижегородской области и в Республике Чувашия. Общая протяженность переустраиваемой воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ составляет 1612 м.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Заказчик – ГК "Российские автомобильные дороги".

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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