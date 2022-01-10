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Общество

ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафуют за застрявшую в снегу машину скорой помощи

18 января 2022 20:29  [83] Общество

ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафуют за застрявшую в снегу машину скорой помощи, сообщает "НТА-Приволжье".

АТИ Канавинского района Нижнего Новгорода инициировала административное производство в отношении управляющей компании АО "ДК Канавинского района" в связи с инцидентом с застрявшей в снегу машиной скорой помощи.

Административное производство начато по статье 3.1 КоАП Нижегородской области в отношении домоуправляюще компании, которая ответственная за уборку и вывоз снега на улице Витебской. ДУКу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что административное производство начато в связи с обращениями жителей района в соцсетях, где они сообщали о застрявшей скорой помощи во дворе многоквартирного дома.

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Теги:
АТИ ДУК Штраф
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