ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафуют за застрявшую в снегу машину скорой помощи Общество

ДУК Канавинского района Нижнего Новгорода оштрафуют за застрявшую в снегу машину скорой помощи, сообщает "НТА-Приволжье".

АТИ Канавинского района Нижнего Новгорода инициировала административное производство в отношении управляющей компании АО "ДК Канавинского района" в связи с инцидентом с застрявшей в снегу машиной скорой помощи.

Административное производство начато по статье 3.1 КоАП Нижегородской области в отношении домоуправляюще компании, которая ответственная за уборку и вывоз снега на улице Витебской. ДУКу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что административное производство начато в связи с обращениями жителей района в соцсетях, где они сообщали о застрявшей скорой помощи во дворе многоквартирного дома.