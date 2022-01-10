Глеб Никитин: Дополнительные меры приняты в Нижегородской области в связи с распространением штамма "Омикрон" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 января принял участие в заседании президиума координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заседание провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Новый штамм вируса – "Омикрон" – стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью. Это демонстрирует опыт других государств. В европейских странах диагноз "ковид" ежедневно ставят сотне тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в Соединенных Штатах Америки. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь «Омикрон» пришел и в Россию – не только в столицу, но и в другие регионы. Это мы уже видим по статистике заболеваемости. В то же время хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных, а именно госпитализация сегодня – это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с "Дельтой". Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", - сказал Михаил Мишустин.

Как отметил по итогам заседания Глеб Никитин, в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом вируса "Омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по региону разработало алгоритм дополнительных первичных противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных стран по заболеваемости новым геновариантом коронавируса.

"В Нижегородской области реализуется целый комплекс мер против распространения штамма "Омикрон". Для этого мы задействовали опыт, полученный ранее при появлении новых штаммов. У нас есть возможность увидеть, как развивается ситуация в других странах, учесть возникающие риски", - отметил Глеб Никитин.



Губернатор добавил, что для организации наблюдения за лицами, прибывающими из стран с риском распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», в регионе развернут обсерватор на 160 коек. Для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 среди лиц, прибывающих из стран с риском распространения нового штамма, определены три медицинские организации на 85 коек (34 бокса). Дополнительно в регионе имеется 445 коек в 235 боксах, которые будут задействованы при необходимости.

"Сейчас мы видим определенный подъем заболеваемости, но на работе системы здравоохранения это пока не слишком сказалось. Подготовительные мероприятия уже проведены. Мы готовы развернуть около 10 000 коек для оказания помощи больным с коронавирусом. Сейчас уже задействованы 3 554 койки, из них более 2 000 обеспечено кислородом, работает 550 ИВЛ. При этом у нас сохраняется высокий резерв коечного фонда – на сегодня около 28 процентов. При этом много больных получает помощь амбулаторно. Считаем очень важным, что принимаются дополнительные решения о выделении федеральных средств на лекарства. Это позволяет максимально эффективно проводить лечение в домашних условиях", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в Нижегородской области продолжается вакцинация граждан. Подготовлено 164 вакцинальных центра в 81 медицинской организации, сформировано 33 мобильные бригады. На текущий момент против COVID-19 привито более 1,750 млн человек.

"Новый штамм коронавируса – это серьезный вызов для системы здравоохранения и для каждого из нас. Призываю жителей региона как можно активнее вакцинироваться. Вакцины действенны против всех штаммов и помогут избежать заражения или тяжелого течения болезни. Нижегородцев из групп риска прошу без острой необходимости не посещать общественные места, пользоваться помощью волонтеров", - добавил Глеб Никитин.