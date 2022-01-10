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Экономика

Почти 1,4 тысячи субъектов МСП Нижегородской области вошли в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков РФ

18 января 2022 20:55  [122] Экономика

Почти 1,4 тысячи субъектов МСП Нижегородской области вошли в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что 1 373 компании из Нижегородской области вошли в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Реестр составлен Корпорацией МСП в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Реестр учитывает сведения о производственных компаниях для последующего информирования крупнейших заказчиков и развития системы акселерации субъектов МСП. В создании и разработке порядка формирования реестра принимали участие Минэкономразвития России, Минпромторг России, органы государственной власти субъектов РФ, общественные объединения предпринимателей, крупнейшие заказчики.
Нижегородская область вошла в пятерку регионов с наибольшим числом компаний - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, которые зарегистрированы в реестре.

"Нам важно, чтобы нижегородский бизнес рос. Это ведет к реализации новых инвестпроектов, созданию новых рабочих мест. Стабильное и эффективное сотрудничество крупных, средних и малых предприятий стимулирует такие процессы. На уровне региона мы также ведем работу в этом направлении - проводим Дни поставщика на базе крупных предприятий. Там предприниматели представляют свою продукцию, потенциально интересную для заказчиков", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В целом реестр содержит информацию о 45 246 предприятиях, перечень которых можно изучить, перейдя по ссылке https://monitoring.corpmsp.ru/reestrpp.html.

С начала ведения реестра наибольшее количество договоров участники реестра субъектов МСП заключили с ОАО "РЖД", АО "Концерн "Росэнергоатом" и ПАО "Т Плюс".
На 10 января 2022 года в Нижегородской области зарегистрировано более 123,2 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
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