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Общество

Игорь Комаров: "Успех проекта "Ментальное здоровье" - это вовлеченность губернатора"

19 января 2022 08:50  [97] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию проекта "Ментальное здоровье" с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Как отметил Игорь Комаров, эффективность реализации проекта по формированию системы непрерывного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), который он лично курирует в ПФО, во многом зависит от вовлеченности главы региона.

"Успех проекта "Ментальное здоровье" в Нижегородской области - это результат вовлеченности, заинтересованности губернатора", - сказал Игорь Комаров.
Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, регион активно участвует в пилотных проектах, позволяющих совершенствовать систему поддержки семей, где воспитываются дети с особенностями здоровья.

"Тема ментальных нарушений, которую мы сегодня обсудили, рассматривается на системном уровне. Сопровождение детей с РАС на протяжении всей жизнь – то, что мы ставим во главу угла. Мне хотелось бы, чтобы опыт Нижнего Новгорода выстраивался во всех муниципалитетах региона в единую систему. Кроме того, Нижегородская область готова выступить пилотной площадкой при тиражировании проекта "Ментальное здоровье" на территории страны", - сообщил Глеб Никитин.
Мария Львова-Белова отметила, что проект "Ментальное здоровье" необходимо тиражировать на общефедеральном уровне.

"Очень важно, чтобы появилась федеральная программа, которая могла бы помогать регионам с финансированием. Если руководители регионов будут понимать, что это направление поддержки предстоит обеспечивать не в одиночку, что федеральный центр окажет помощь и появится возможность изучить успешный опыт других субъектов, проект будет восприниматься совсем по-другому", - отметила детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова в рамках рабочего визита посетила Центр социального развития Нижегородской области, который координирует реализацию концепции комплексного сопровождения людей с РАС.

По словам Глеба Никитина, в Нижегородской области совершенствуется система диагностики, созданы условия, при которых различные ведомства взаимодействуют друг с другом. "Наша общая задача - довести помощь до каждого ребенка, до каждой семьи", - подчеркнул он.

Как рассказала директор центра социального развития Нижегородской области Алиса Бадьянова, в структуре учреждения создан ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС. В нем четыре отделения: диагностики, абилитации и социальной реабилитации, маршрутизации и мониторинга, информационных технологий. Здесь, в частности, проводят комплексную диагностику, развивающие занятия для людей с РАС, применяя методики с доказанной эффективностью. Центр также занимается поддержкой всероссийского детского телефона доверия. В учреждении проходят занятия Школы принимающих родителей, консультации для замещающих семей, для тех, кто хочет принять в свою семью ребенка.

Как сообщили в центре, с 2019 года в Нижегородской области в регистр детей с РАС включили 743 ребенка. В 2021 году вступили в комплексное сопровождение 443 семьи, еженедельно вступают 7-10 детей.

"В вашем регионе сопровождение детей с ментальными нарушениями отстроено. В ресурсном центре можно не только получить консультацию, но и посмотреть, как система работает. Это, конечно, потрясающе", - подчеркнула Мария Львова-Белова.

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Теги:
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