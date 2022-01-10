Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным красителем "Уранин А" Общество

Фото: пресс-служба компании

Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным красителем "Уранин А". Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, для выявления возможных утечек и мест несанкционированных сливов теплоносителя с 26 января 2022 года Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" будет добавлять в закрытую систему теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ краситель "Уранин А". Сетевая вода приобретает от этого зеленоватый цвет.

Органический краситель "Уранин А" безвреден для здоровья людей, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

При обнаружении на поверхности земли или в тепловых камерах течей воды зеленого цвета, а также парения сотрудники компании сообщать в диспетчерскую службу Дзержинский тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефонам: 8 (8313) 26-66-71 или 8 (8313) 25-95-70.