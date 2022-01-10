Почти 1,5 млн человек составил пассажиропоток нижегородского аэропорта за 2021 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 1,5 млн человек составил пассажиропоток нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, пассажиропоток воздушной гавани вырос на 31% по сравнению с "доковидным" 2019 годом и составил 1,48 млн человек.

Отмечается, что в 2021 году из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы в рамках регулярной полетной программы по 23 направлениям в обход Москвы. Перелетами воспользовались более 626 тысяч пассажиров, выполнено 6,7 тысяч рейсов. В течение года появились новые направления: в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Мурманск; после перерыва возобновлены полеты в Калининград, Норильск, Уфу.

Наиболее популярными направлениями по России стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Краснодар.

Международными перелетами воспользовались 344 тысячи человек, что на 4% больше, чем в 2019 году.

Всего за 2021 год регулярные пассажирские перевозки из аэропорта Нижнего Новгорода выполнялись по 42 направлениям, 15 авиакомпаниями.