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Общество

Олег Лавричев: "Крещение Господне - один из двенадцати главных христианских праздников"

19 января 2022 09:53  [40] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы Олег Лавричев направил поздравление с Крещением.

"Крещение Господне - один из двенадцати главных христианских праздников. Более тысячи лет, открывая истоки традиций христианства, он отправляет нас к заповедям веры, очищает нашу душу, освобождает от негатива, олицетворяет начало нового и дарит светлые надежды. Это обновление вдохновляет людей на добрые дела и поступки. Истинно веруя, человек становится милосерднее и светлее", - говорится в его поздравлении.

"Еще одна славная традиция Крещения на Руси – прощать старые обиды, забывать о ссорах и раздорах, мириться с дорогими сердцу людьми. Пусть этот праздник станет поводом собраться вместе и провести морозный день за теплым душевным разговором, а святая крещенская вода станет защитой от всего плохого и оберегает от невзгод", - отметил Олег Лавричев.

"Пусть ваши дома наполнит благодать, воцарятся гармония, взаимопонимание и любовь, а в делах сопутствует успех! Доброго здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким", - сказал он в заключение.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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