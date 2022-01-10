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Анонсы событий для СМИ на 19 января 2022 года
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Бизнес

Один из клиентских офисов "ТНС энерго НН" в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля

19 января 2022 10:27  [128] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Один из клиентских офисов "ТНС энерго НН" в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с 1 февраля 2022 года Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, прекращает работу.

По вопросам энергоснабжения потребители могут обратиться в ближайшие Центры обслуживания клиентов по адресам:

  • г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.6
  • г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б

Обращаем внимание, что большинство вопросов по энергоснабжению можно решить дистанционно, без обращения в Центры обслуживания:

- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделе "Помощь"/"Написать обращение как частный клиент";

- в мобильном приложении "ТНС энерго" и на сайте компании nn.tns-e.ru в личном кабинете;

- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

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Теги:
ТНС Энерго
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