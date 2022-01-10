Один из клиентских офисов "ТНС энерго НН" в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Один из клиентских офисов "ТНС энерго НН" в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с 1 февраля 2022 года Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, прекращает работу.

По вопросам энергоснабжения потребители могут обратиться в ближайшие Центры обслуживания клиентов по адресам:

г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.6

г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б

Обращаем внимание, что большинство вопросов по энергоснабжению можно решить дистанционно, без обращения в Центры обслуживания:

- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделе "Помощь"/"Написать обращение как частный клиент";

- в мобильном приложении "ТНС энерго" и на сайте компании nn.tns-e.ru в личном кабинете;

- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.