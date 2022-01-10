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Один из клиентских офисов "ТНС энерго НН" в заречной части города прекращает свою работу 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, с 1 февраля 2022 года Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, прекращает работу.
По вопросам энергоснабжения потребители могут обратиться в ближайшие Центры обслуживания клиентов по адресам:
Обращаем внимание, что большинство вопросов по энергоснабжению можно решить дистанционно, без обращения в Центры обслуживания:
- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделе "Помощь"/"Написать обращение как частный клиент";
- в мобильном приложении "ТНС энерго" и на сайте компании nn.tns-e.ru в личном кабинете;
- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.
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