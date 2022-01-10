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Общество

Защитное сооружение гражданской обороны Новогорьковской ТЭЦ стало призером всероссийского смотра-конкурса

19 января 2022 11:02  [79] Общество

Фото: пресс-служба компании

Защитное сооружение гражданской обороны Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" стало третьим призером смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны вместимостью от 150 до 600 человек в субъектах Российской Федерации в 2021 году.

Награду конкурса техническому директору – главному инженеру Новогорьковской ТЭЦ Ренату Валиуллину вручил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков на прошедшем 18 января областном сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Наша станция обеспечивает тепловой и электрической энергией население города Кстова и предприятия крупного промышленного узла, это стратегический объект, который должен работать бесперебойно. Поэтому вопросы безопасности, защиты персонала и производства, в том числе и обеспечения готовности системы гражданской обороны, являются для компании одним из важнейших приоритетов", – отметил Ренат Валиуллин.

"Защитное сооружение гражданской обороны Новогорьковской ТЭЦ оснащено надежными современными системами жизнеобеспечения, в нем созданы все условия для того, чтобы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени защитить жизнь и здоровье персонала", – подчеркнул начальник отдела по специальной работе Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Крамарь.

Защитное сооружение гражданской обороны на 300 человек было введено в эксплуатацию на Новогорьковской ТЭЦ в 2018 году взамен старого, функционировавшего с 1955 года. Вместимость защитного сооружения рассчитана на размещение персонала наибольшей рабочей смены – сотрудников ТЭЦ, а также работающих на территории станции работников централизованных служб "Т Плюс" и подрядных организаций.

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Теги:
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