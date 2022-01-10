Четверо нижегородских конькобежцев примут участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

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Сборная России по конькобежному спорту определила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине. Среди будущих участников - четверо представителей Нижегородской области.
Как сообщили в Союзе конькобежцев России, всего по данному виду спорта на Зимние Олимпийские игры отправятся 16 человек - 8 спортсменов в составе мужской сборной и 8 - в составе женской.
Так, в состав национальной команды вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова, а также нижегородцы - четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Сергей Трофимов, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте Дарья Качанова, шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева и бронзовая призёрка Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Наталья Воронина.
Напомним, с недавнего Чемпионата Европы нижегородские конькобежцы привезли четыре бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что нижегородский лыжник Артём Мальцев также примет участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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