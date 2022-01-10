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Бизнес

Более 240 млн рублей господдержки в виде льготных кредитов получили нижегородские предприниматели в прошлом году

19 января 2022 11:56  [121] Бизнес

Фото: пресс-служба министерства

Более 240 млн рублей господдержки в виде льготных кредитов получили нижегородские предприниматели в прошлом году. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Согласно информации, займы выдает подведомственная организация нижегородского министерства - Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

За 2021 год агентство выдало 144 льготных кредита, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Сумма кредита составляет до 5 млн рублей. Заем выдается на срок до трех лет под 1-10% годовых.

Минимальная ставка по программе (1% годовых) действовала для субъектов МСП, которые в период локдауна создавали новые рабочие места; для тех, кто смог сохранить рабочие места, микрозаем выдавался под 3% годовых. Все остальные организации получили поддержку под 6% годовых.

Кроме этого, в 2021 году агентство разработало специальный продукт, позволяющий предоставить заем самозанятым. Сумма займа по данному направлению предусмотрена в размере от 50 до 500 тысяч рублей на срок от 6 до 24 месяцев под 3,5-9,5% годовых, в зависимости от условий кредитования. По итогам года таким льготным кредитом воспользовались 14 самозанятых на общую сумму более 5 млн рублей.

"Важно, что льготными программами кредитования пользуются предприниматели из многих районов Нижегородской области. По итогам 2021 года самую большую сумму поддержки привлек Павловский район. В общей сложности предпринимателям района оказана поддержка на сумму 23,8 млн рублей.
Также в 2021 году значительно увеличилась сумма льготных микрозаймов, выданных в городском округе городе Дзержинске, до более 15,4 млн рублей, и в Володарском районе – до 14,9 млн рублей. В муниципалитетах активно работают местные центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, через которые бизнесмены подают заявки на получение льготных микрозаймов", - рассказал директор Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области Алексей Назаров.

Результаты деятельности агентства в 2021 году были представлены депутатам Законодательного собрания Нижегородской области.
По словам председателя комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игоря Норенкова, льготные займы – только часть помощи, которая была оказана предприятиям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции в 2021 году.

"Всего за данный период из областного бюджета около 1,3 млрд рублей было направлено на поддержу таких субъектов. Целенаправленно субсидии выдавались предприятиям для сохранения рабочих мест, что дало значительные результаты – сохранено около 50 тысяч рабочих мест", - отметил Игорь Норенков.

Одной из нижегородских организаций, воспользовавшихся в 2021 году льготным кредитом, стала компания "РусДор". На полученные средства компания приобрела плоттер для печати масок дорожных знаков и запустила новую линию цифровой печати, благодаря чему были созданы шесть новых рабочих мест.

Напомним, что финансирование программ поддержки агентства осуществляется в рамках региональных проектов "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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Теги:
займы Предприниматели
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