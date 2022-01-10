Министр информтехнологий и связи Нижегородской области будет выбран по конкурсу Политика

здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области будет выбран на конкурсной основе. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, 19 января стартовал отбор кандидатов на данный пост.

"Сегодня в нашем регионе наибольшее число IT-специалистов за пределами столиц. Именно у нас расположены центры исследований и разработок федеральных и мировых гигантов цифровой индустрии. В 2021 году Нижегородская область стала одним из девяти регионов России с наиболее высоким уровнем достижения "цифровой зрелости". Одобренный на федеральном уровне IТ-кампус — в числе самых ожидаемых всеми проектов, который станет новым крупным центром подготовки лидеров цифровой трансформации. Нижегородская область уже заявила о себе как центр инновационного и технологического развития, но планов и задач еще очень много. Рассчитываю, что в ходе открытого конкурса мы сможем найти человека, способного реализовать поставленные цели", — отметил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что отбор кандидатов на вакансию будет проходить в два этапа: заочный и очный. Заочный продлится до 8 февраля 2022 года включительно.

Кандидатам необходимо зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить анкету с биографическими данными на 100%, пройти тестирование, записать видеопрезентацию, пройти оценку рекомендателей и затем направить письменную программу о развитии отрасли.

Успешно прошедшие отбор кандидаты будут приглашены на личное собеседование с губернатором Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что занимавший пост министра информационных технологий и связи Нижегородской области с 2018 года Сергей Ефимов, покинул пост. С 13 января исполнять обязанности руководителя ведомства стал заместитель министра - Артём Безруков.