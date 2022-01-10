Нижегородские аграрии смогут получить грант на развитие агротуризма в 2022 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские аграрии смогут получить грант на развитие сельского туризма - "Агротуризм". Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Согласно информации, в текущем году на развитие агротуризма в Нижегородской области будет направлено 27,5 млн рублей субсидий.

Предполагается, что поддержка агротуризма будет способствовать сохранению сельских территорий и развитию их потенциала.

На получение гранта смогут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством сельхозпродукции и намерены реализовать проект по развитию сельского туризма.

Средства гранта можно будет направить на строительство или ремонт помещений для приема туристов, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря, а также другие цели, предусмотренные проектом.

Отмечается, что максимальный размер гранта составит 3 млн рублей - в случае, если на размер собственных средств заявителя приходится не менее 10% стоимости проекта; до 5 млн рублей - если доля собственных средств заявителя составляет не менее 15% от стоимости проекта; до 8 млн рублей – при наличии у заявителя не менее 20% собственных средств от стоимости проекта; до 10 млн рублей - если заявитель готов вложить не менее 25% от стоимости проекта.

СПРАВКА: Агротуризм представляет собой одно из направлений туризма. Такой вид отдыха подразумевает, что турист проводит время в сельской местности, живя в сельских гостевых домах, знакомясь с сельским образом жизни, местной культурой и местными обычаями. По мнению экспертов, данный вид туризма чаще всего выбирают жители городов, уставшие от напряженного темпа жизни.