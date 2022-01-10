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Анонсы событий для СМИ на 19 января 2022 года
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Происшествия

Трёхэтажный склад горит в Дзержинске

19 января 2022 13:18  [40] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Складское помещение горит на территории промзоны в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в складском помещении на улице Красноармейской, д.19Б поступило 19 января в 12:03. Согласно данным сервиса 2GIS, это трёхэтажное здание.

В ГУ МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 80 кв.м, с ним борются силы пожарно-спасательных подразделений.

В 12:50 пожар был локализован, в 12:53 ликвидировано открытое горение.

Согласно данным, на месте происшествия работает 31 человек личного состава, задействовано 7 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что ангар площадью 1500 кв.м сгорел в Дзержинске.

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Теги:
Дзержинск МЧС Пожар
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