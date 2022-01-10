Трёхэтажный склад горит в Дзержинске

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Складское помещение горит на территории промзоны в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в складском помещении на улице Красноармейской, д.19Б поступило 19 января в 12:03. Согласно данным сервиса 2GIS, это трёхэтажное здание.
В ГУ МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 80 кв.м, с ним борются силы пожарно-спасательных подразделений.
В 12:50 пожар был локализован, в 12:53 ликвидировано открытое горение.
Согласно данным, на месте происшествия работает 31 человек личного состава, задействовано 7 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что ангар площадью 1500 кв.м сгорел в Дзержинске.
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