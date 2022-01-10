Комитет ЗС НО поддержал законопроект об изъятии земли для соцнужд муниципалитета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям поддержал законопроект об изъятии земли для социальных нужд муниципалитета. Об этом сообщает корреспондент "НТА-Приволжье", присутствовавший на заседании 19 января.

Как отметил глава комитета Василий Суханов, законопроектом предлагается внести изменения в статью 49 Земельного кодекса РФ в части изъятия земельных участков у собственников для строительства социальных объектов (в первую очередь, речь идёт о школах и детсадах).

При этом изъятие предполагает не конфискацию, а выкуп земельного участка у собственника по рыночной цене.

Министр имущества и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в свою очередь сообщил, что в Нижнем Новгороде наблюдается дефицит социальной инфраструктуры.

По его словам, депрессивные районы необходимо развивать по КРТ, чтобы у всех рядом с домом были необходимая инфраструктура - школа, детсад, поликлиника.