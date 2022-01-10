Евгений Люлин: "Дан хороший старт работе, необходимой для совершенствования Дзержинска" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Дзержинск. Спикер регионального парламента принял участие в открытии "Фабрики процессов эффективного управления", которое прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических мер безопасности.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и глава города химиков Иван Носков.

В ходе встречи вниманию слушателей были представлены проекты по оптимизации управленческих процессов в Дзержинске.

В частности, состоялись презентации моделей по оптимизации закупочной деятельности, выдачи направлений в дошкольные образовательные организации и сбора данных по посещаемости гимназий и школ, а также по мониторингу атмосферного воздуха. Кроме того, свои проекты представили Центр обслуживания получателей бюджетных средств, Управление анализа планирования доходов и муниципального долга департамента финансов Дзержинска и общественная организация инвалидов-колясочников "ПараПлан".

По итогам мероприятия участники в формате дискуссии вместе с экспертами обсудили презентации и обменялись мнениями по обозначенным ключевым вопросам.

Напомним, что в Законодательном собрании бережливые технологии внедряются в работу депутатского корпуса и аппарата парламента начиная с 2017 года. С 2020 года реализуются собственные проекты, которые были защищены в рамках Всероссийского форума "Производительность 360" в июне 2021 года. В частности, речь идет о 10 проектах, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях".

"Сегодня можно увидеть, насколько далеко мы шагнули за последние годы – с момента начала внедрения бережливых технологий в процесс государственного и муниципального управления. Именно наш регион одним из первых стал разрабатывать проекты в этом направлении, успешно внедрять их в рабочий процесс, обмениваться опытом с другими субъектами страны. На примере города химиков мы еще раз увидели, как подобные практики могут повлиять на развитие муниципалитетов, способствовать выработке конкретных решений существующих на местном уровне проблем. При этом, некоторые проекты вполне могут выйти в дальнейшем как на региональный, так и на федеральный уровень. Считаю, что в Дзержинске дан хороший старт системной работе, необходимой для дальнейшего совершенствования муниципалитета", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Открытие "Фабрики процессов" – это очередной шаг Дзержинска и горожан к формированию эффективного управления своей территорией. Все проекты, представленные сегодня, уже реализуются в городе и, надо сказать, достаточно успешно. Это реальные примеры того, как люди меняют отношение к своей ежедневной работе, видению развития города, анализируют весь свой рабочий процесс и пробуют посмотреть на него по-другому, с учетом новых технологий и современных реалий. Важно не стоять на месте, учиться новому и совершенствовать уже существующие наработки", - сказал глава города химиков Иван Носков.

СПРАВКА:

Фабрики процессов – это площадки, на которых муниципальные служащие смогут обучиться бережливым технологиям на привычных примерах. Такой формат успешно зарекомендовал себя в мировой и российской практике как результативная платформа для поиска новых решений и повышения эффективности рабочего процесса.