Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
19 января 2022 14:52  [27] Евгений Люлин: "Дан хороший старт работе, необходимой для совершенствования Дзержинска"
19 января 2022 13:53  [130] Комитет ЗС НО поддержал законопроект об изъятии земли для соцнужд муниципалитета
19 января 2022 12:40  [192] Добычу налима разрешили в Нижегородской области с 20 января
19 января 2022 11:45  [258] Число заражений коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось до 881
19 января 2022 11:02  [177] Защитное сооружение гражданской обороны Новогорьковской ТЭЦ стало призером всероссийского смотра-конкурса
19 января 2022 10:41  [441] Десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области
19 января 2022 09:53  [195] Олег Лавричев: "Крещение Господне - один из двенадцати главных христианских праздников"
19 января 2022 09:35  [190] Почти 1,5 млн человек составил пассажиропоток нижегородского аэропорта за 2021 год
19 января 2022 09:13  [165] Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным красителем "Уранин А"
19 января 2022 08:50  [189] Игорь Комаров: "Успех проекта "Ментальное здоровье" - это вовлеченность губернатора"
Общество

Евгений Люлин: "Дан хороший старт работе, необходимой для совершенствования Дзержинска"

19 января 2022 14:52  [27] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом Дзержинск. Спикер регионального парламента принял участие в открытии "Фабрики процессов эффективного управления", которое прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических мер безопасности.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и глава города химиков Иван Носков.
В ходе встречи вниманию слушателей были представлены проекты по оптимизации управленческих процессов в Дзержинске.

В частности, состоялись презентации моделей по оптимизации закупочной деятельности, выдачи направлений в дошкольные образовательные организации и сбора данных по посещаемости гимназий и школ, а также по мониторингу атмосферного воздуха. Кроме того, свои проекты представили Центр обслуживания получателей бюджетных средств, Управление анализа планирования доходов и муниципального долга департамента финансов Дзержинска и общественная организация инвалидов-колясочников "ПараПлан".

По итогам мероприятия участники в формате дискуссии вместе с экспертами обсудили презентации и обменялись мнениями по обозначенным ключевым вопросам.

Напомним, что в Законодательном собрании бережливые технологии внедряются в работу депутатского корпуса и аппарата парламента начиная с 2017 года. С 2020 года реализуются собственные проекты, которые были защищены в рамках Всероссийского форума "Производительность 360" в июне 2021 года. В частности, речь идет о 10 проектах, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях".

"Сегодня можно увидеть, насколько далеко мы шагнули за последние годы – с момента начала внедрения бережливых технологий в процесс государственного и муниципального управления. Именно наш регион одним из первых стал разрабатывать проекты в этом направлении, успешно внедрять их в рабочий процесс, обмениваться опытом с другими субъектами страны. На примере города химиков мы еще раз увидели, как подобные практики могут повлиять на развитие муниципалитетов, способствовать выработке конкретных решений существующих на местном уровне проблем. При этом, некоторые проекты вполне могут выйти в дальнейшем как на региональный, так и на федеральный уровень. Считаю, что в Дзержинске дан хороший старт системной работе, необходимой для дальнейшего совершенствования муниципалитета", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Открытие "Фабрики процессов" – это очередной шаг Дзержинска и горожан к формированию эффективного управления своей территорией. Все проекты, представленные сегодня, уже реализуются в городе и, надо сказать, достаточно успешно. Это реальные примеры того, как люди меняют отношение к своей ежедневной работе, видению развития города, анализируют весь свой рабочий процесс и пробуют посмотреть на него по-другому, с учетом новых технологий и современных реалий. Важно не стоять на месте, учиться новому и совершенствовать уже существующие наработки", - сказал глава города химиков Иван Носков.

СПРАВКА:
Фабрики процессов – это площадки, на которых муниципальные служащие смогут обучиться бережливым технологиям на привычных примерах. Такой формат успешно зарекомендовал себя в мировой и российской практике как результативная платформа для поиска новых решений и повышения эффективности рабочего процесса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph