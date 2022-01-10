Количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

По ее словам, в ушедшем году было заключено 18 787 браков, что на 16,62% больше, чем в 2020 году.

Пик свадебного сезона традиционно пришелся на летние месяцы - было зарегистрировано более 8 тысяч браков. Самая популярная дата бракосочетания в 2021 году – 21 августа. В день празднования 800-летия Нижнего Новгорода в регионе появилось 253 новых семьи.

Кроме этого, в 2021 году было зарегистрировано 572 записи акта о заключении брака с участием иностранных граждан (3% от общего количества). Чаще всего вступали в брак граждане Азербайджана и Армении, далее следуют граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Сирии, Белоруссии. По 1 человеку - из Конго, Ирана, Латвии, Франции, Польши.

Также было увеличено и количество разводов в 2021 году. Так, было зарегистрировано 13 198 записей актов о расторжении брака, что на 6,95% больше, чем в 2020 году.