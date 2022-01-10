Екатерина Мечетина
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Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января. Об этом сообщили в филармонии.
Согласно информации, в рамках сольной программы, представляющей сразу три музыкальные эпохи, Екатерина Мечетина исполнит произведения великих композиторов: Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Роберта Шумана, Иогана Себастьяна Баха, а также переложения нескольких его сочинений.
"Екатерина Мечетина обладает удивительным музыкальным талантом и безграничными техническими возможностями. Ее игра отличается ярким темпераментом, артистизмом и невероятным обаянием", - отмечается в сообщении организаторов.
СПРАВКА:
Екатерина Мечетина – солистка Московской филармонии. Лауреат премии фонда "Российские музы – миру" и Министерства иностранных дел РФ – "За формирование объективного образа России на мировой арене", престижной молодёжной премии "Триумф" (2003), лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры (2010), член Совета при президенте РФ по культуре и искусству (с 21.07.2011). Лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры. Педагог Московской консерватории. Член жюри детского конкурса «Щелкунчик» на телеканале "Россия-К".
Сейчас пианистка востребована во всех амплуа – успешно концертирует, любима публикой, преподает, занимается общественной деятельностью. Она выступает с лучшими оркестрами России и Европы, выступает на всемирно известных сценах, например, Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Большой и Камерный залы Московского международного Дома музыки, Большой театр; Concertgebouw (Амстердам), Yamaha Hall, Casals hall (Токио), Konzerthaus (Берлин), Theatre des Champs-Elysees, Salle Gaveau (Париж), Большой зал Миланской консерватории и Auditorium (Милан), Sala Patricia Meireles (Рио-де-Жанейро), Alice Tully Hall (Нью-Йорк) и др.
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