За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 января 2022 08:43  [88] Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января
17 января 2022 17:38  [800] Фестиваль русской культуры "Брусничный джем" пройдёт в парке "Швейцария" 22 января
14 января 2022 11:37  [770] Фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов" продлится до конца февраля
14 января 2022 08:44  [1740] Концерт "Реконструкция мессы" состоится в нижегородском "Арсенале"
13 января 2022 15:58  [812] Фильм Энста Любича "Горная кошка" покажут в нижегородском "Арсенале"
10 января 2022 17:06  [1165] Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"
10 января 2022 12:20  [2114] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 10 по 16 января 2022 года
06 января 2022 12:40  [1231] Первую модельную библиотеку открыли в Канавинском районе
04 января 2022 17:24  [1523] Проведение фестиваля "Арзамасские купола" планируется возобновить в 2022 году
04 января 2022 12:22  [4677] Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" покажут на Нижегородской ярмарке 9 января
Культура и отдых

Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января

20 января 2022 08:43  [88] Культура и отдых
Екатерина Мечетина

Екатерина Мечетина

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина выступит в нижегородской филармонии 20 января. Об этом сообщили в филармонии.

Согласно информации, в рамках сольной программы, представляющей сразу три музыкальные эпохи, Екатерина Мечетина исполнит произведения великих композиторов: Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Роберта Шумана, Иогана Себастьяна Баха, а также переложения нескольких его сочинений.

"Екатерина Мечетина обладает удивительным музыкальным талантом и безграничными техническими возможностями. Ее игра отличается ярким темпераментом, артистизмом и невероятным обаянием", - отмечается в сообщении организаторов.

СПРАВКА:
Екатерина Мечетина – солистка Московской филармонии. Лауреат премии фонда "Российские музы – миру" и Министерства иностранных дел РФ – "За формирование объективного образа России на мировой арене", престижной молодёжной премии "Триумф" (2003), лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры (2010), член Совета при президенте РФ по культуре и искусству (с 21.07.2011). Лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры. Педагог Московской консерватории. Член жюри детского конкурса «Щелкунчик» на телеканале "Россия-К".

Сейчас пианистка востребована во всех амплуа – успешно концертирует, любима публикой, преподает, занимается общественной деятельностью. Она выступает с лучшими оркестрами России и Европы, выступает на всемирно известных сценах, например, Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Большой и Камерный залы Московского международного Дома музыки, Большой театр; Concertgebouw (Амстердам), Yamaha Hall, Casals hall (Токио), Konzerthaus (Берлин), Theatre des Champs-Elysees, Salle Gaveau (Париж), Большой зал Миланской консерватории и Auditorium (Милан), Sala Patricia Meireles (Рио-де-Жанейро), Alice Tully Hall (Нью-Йорк) и др.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Филармония
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph