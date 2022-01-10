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Общество

Трассу Р-158 от Нижегородца до Арзамаса расширят до четырёх полос

19 января 2022 17:20  [266] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росавтодор приступил к разработке проекта по расширению федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, расширение запланировано в рамках модернизация трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов до пересечения с будущей платной автомагистралью М-12 Москва – Казань возле Арзамаса.

В частности, "Упрдор Москва – Нижний Новгород" разрабатывает проектную документацию капитального ремонта 64-километрового отрезка от посёлка Нижегородец до обхода Арзамаса с расширением до четырёх полос движения.

Это позволит создать современную и безопасную автодорогу с высокой пропускной способностью, сказали в ведомстве.

В настоящее время разрабатывается проектная документация по двум участкам: 40-52 км и 52-77 км. Исполнителя на подготовку проекта капремонта участка с 77 по 104 км выберут также в текущем году, а завершение проектирования планируется в начале 2023 года.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены уже после получения положительного заключения госэкспертизы и включения объектов в федеральную программу.

Напомним, в 2016-2019 годах дорожники начали работы по развитию федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области. Так, был проведён капитальный ремонт дороги на участке 24-40 км (от пересечения с М-7 "Волга" до посёлка Нижегородец). Проезжая часть здесь была расширена до четырёх полос, участок теперь полностью освещен. В рамках проекта построены два уникальных путепровода арочного типа, которые позволили организовать движение по участку без аварийных левых поворотов и одноуровневых пересечений с другими дорогами.

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Теги:
Дороги м-12 Р-158
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