Депутаты и волонтеры оказывают помощь медикам в проведении вакцинации Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках работы регионального волонтерского центра "Единой России" депутаты оказывают различную поддержку медицинским учреждениям региона в период пандемии. Они помогают в приобретении необходимых расходных материалов, оборудования и техники, передают продуктовые наборы, помогают с транспортом и ГСМ.

Так, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин предоставил в помощь сормовской поликлинике №2 автомобиль для проведения выездной вакцинации жителей старше 65 лет и людей, которые по состоянию здоровья не могут сами прийти на прививку. Кроме того, врачи также выезжают по заявкам на вакцинацию в организации и предприятия.

"Сегодня вакцинация очень нужна в борьбе с пандемией, это самый эффективный способ защиты от коронавируса. Сормовский район – одна из самых протяженных городских территорий, поэтому далеко не всем жителям пожилого возраста удобно приезжать на вакцинацию в поликлинику. Есть и пациенты, которые не могут прийти на прием в силу особенностей здоровья. Для этих жителей важно организовать вакцинацию на дому, чтобы медицинскую помощь получили все в ней нуждающиеся. Сейчас, в условиях роста заболеваемости коронавирусом, это особенно актуально. Именно поэтому, когда ко мне обратился заведующий поликлиники №2 с просьбой о предоставлении автомобиля для выездной врачебной бригады, я сразу же откликнулся", - сказал Михаил Першин.

Как сообщил заведующий поликлинического отделения Андрей Вдовин, медучреждение обслуживает более 32,5 тыс. человек. На базе поликлиники работает вакцинальный центр.

"В среднем вызовов на «домашнюю» вакцинацию поступает от 10 до 20 в день. Увеличение нагрузки из-за количества заболевших COVID-19 усложнило ситуацию с транспортным обеспечением. Имеющиеся у поликлиники автомобили работают на вызовы пациентов, лечение которых проходит на дому, на взятие мазков, доставку лабораторных материалов. И дополнительная машина нас очень выручает. Предоставленный автомобиль используем только для проведения выездной вакцинации. Это повышает уровень санитарной безопасности для медицинских сотрудников и позволяет оперативно посетить максимальное количество желающих привиться. Мы благодарны за такую поддержку", - сказал руководитель медучреждения.

"Транспорт очень помогает. Врач может с утра приехать, осмотреть пациента, привить. А вечером позвонить или съездить посмотреть реакцию на прививку, проконтролировать состояние – проверить температурную реакцию, подъем давления отследить. Это очень удобно, что есть машина", - отмечает участковый врач-терапевт Екатерина Шаталова.

Кроме того, сейчас в поликлинике работают волонтеры, которые измеряют посетителям температуру на входе, дежурят в колл-центре, записывают жителей на вакцинацию, обзванивают пациентов, отвечают на звонки. Также волонтеры раздают информационные листовки о работе волонтерского центра и пунктах вакцинации, рассказывают жителям о необходимости соблюдения мер безопасности.

Напомним, в Нижегородской области волонтерский центр "Единой России" открыт с 23 марта 2020 года. Волонтерские штабы партии работают в каждом муниципалитете Нижегородской области на базе местных отделений партии. Также в рамках регионального центра действуют волонтерские штабы на избирательных округах депутатов "Единой России".

Волонтеры "Единой России" и "Молодой гвардии" оказывают помощь в непрофильных видах деятельности в поликлиниках и больницах. Активисты работают в "красных зонах", дежурят в колл-центрах, доставляют на автомобилях медиков на вызовы, развозят льготные лекарства пациентам на дом, заполняют регистры. Также волонтеры ежедневно отрабатывают заявки на помощь людям, которые в силу возраста или болезни не выходят из дома.

Обратиться в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06.