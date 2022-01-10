Проект "Автолавки в село" позволил обеспечить товарами жителей более 130 отдаленных населенных пунктов Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Проект "Автолавки в село" позволил обеспечить товарами жителей более 130 отдаленных населенных пунктов Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, для покупки автолавок из областного бюджета предпринимателям компенсируется часть затрат.

"Проект "Автолавки в село" реализуется уже третий год. Мы компенсируем предпринимателям из областного бюджета 50-60% от затрат на покупку автолавки - до миллиона рублей. Из областного и местных бюджетов в 2021 году выделено около 16 млн рублей, на которые предприниматели из 13 районов Нижегородской области приобрели 18 новых автолавок. При этом было создано 18 новых рабочих мест", – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, в прошлом году новые автолавки начали работу в администрациях Перевозского и Сокольского городских округов, а также Ковернинского, Краснооктябрьского, Гагинского, Варнавинского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Богородского, Вачского, Пильнинского, Шатковского и Спасского муниципальных районов.

"Зачастую в деревне, куда приезжает автолавка, на постоянной основе проживает менее 10 человек, чаще всего это люди пожилого возраста, а ближайший магазин находится за десятки километров. Магазин на колесах, в ассортименте которого есть и продукты питания, и хозяйственные товары, и товары под заказ, серьезно облегчает жизнь. Например, в Спасском районе автолавки сейчас обслуживают 37 населенных пунктов, многие из которых отдалены не только от районного центра, но и от трассы", - рассказал министр.

Индивидуальный предприниматель из Спасского района Марина Давыдова в 2021 году получила компенсацию на покупку автолавки в размере 937,5 тысяч рублей по программе "Автолавки в село".

"Мы купили современную автолавку с прилавком и холодильником, так что можем привозить все продукты свежими и постоянно расширять ассортимент. Очень довольны, что есть такая программа. В каждой деревне нас ждут и рады нашему приезду", - сказала Марина Давыдова.

Предприниматель осуществляет нестационарную выездную торговлю более чем в семи удаленных населенных пунктах, в частности, в селе Горки Спасского района.

"Я пенсионерка и живу в селе круглый год. От нашей деревни до райцентра более 20 километров, и в магазин не наездишься, особенно зимой. А автолавка приезжает два раза в неделю, привозит все что нужно, все, что заказали", – рассказала жительница села Лидия Обращевская.

Напомним, что проект "Автолавки в село" реализуется по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на территории региона с 2019 года. Он создан в результате внедрения успешных практик из "Магазина верных решений", формируемого Агентством стратегических инициатив на основе опыта регионов Российской Федерации.