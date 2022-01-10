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Общество

"ВНИИ Экология" начнет разработку проекта первого в Нижегородской области нацпарка

20 января 2022 09:48  [134] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

ФГБУ "ВНИИ Экология" начнет разработку проекта первого в Нижегородской области нацпарка. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, эта работа может начаться уже в этом году.

Отмечается, что конкретные границы особо охраняемой природной территории, зонирование и режим охраны будут определены при проектировании. При этом населённые пункты в состав национального парка не будут включены.

В настоящее время уже определены пять территорий, где может быть размещен национальный парк: Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки в северной части, а также Пустынский и Ичалковский участки в южной части области.

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Теги:
Парки Экология
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