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Происшествия

Водитель Lexus погиб в ДТП в Дивеевском районе

20 января 2022 10:15  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель Lexus погиб в ДТП в Дивеевском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 19 января в 06:30 на 21 км трассы Выездное – Дивеево – Сатис в Дивеевском районе.

58-летний водитель иномарки Lexus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania.

В результате ДТП водитель первого автомобиля получил смертельное ранение.

Всего же за минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще пять человек получили травмы.

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Теги:
Дивеевский район ДТП
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