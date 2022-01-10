Рабочий упал с седьмого этажа на стройке на ул. Лысогорская Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочий упал с седьмого этажа на стройке на ул. Лысогорская. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

8 января рабочий подрядной организации упал с 7 этажа строящегося объекта - дома по ул. Лысогорская. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего будет дана юридическая оценка.