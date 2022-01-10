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Рабочий упал с седьмого этажа на стройке на ул. Лысогорская. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
8 января рабочий подрядной организации упал с 7 этажа строящегося объекта - дома по ул. Лысогорская. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу.
В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего будет дана юридическая оценка.
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