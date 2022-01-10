Евгений Люлин исполнил желание мальчика из Дзержинска в рамках акции "Елка желаний" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин исполнил желание мальчика из Дзержинска в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 19 января Евгений Люлин поздравил с наступившим Новым годом мальчика из Дзержинска – Ивана Катрушенко.

Десятилетний Иван профессионально занимается плаванием и мечтает стать Олимпийским чемпионом, но на Новый год загадал необычное желание – научиться кататься на сноуборде. Евгений Люлин подарил мальчику курсы обучения, необходимое снаряжение и сам сноуборд.

"Таких акций должно быть больше, потому что видно – они получают широкое распространение. И людей, которые хотят совершать добрые дела на самом деле очень много – все они готовы откликнуться и помочь. К тому же, убежден, что дарить подарки всегда приятнее, чем их получать. Важно исполнять детские мечты, которые перерастают в масштабные цели. С Иваном мы договорились, что он приложит все усилия, чтобы достичь больших результатов и стать чемпионом. Для этого у него есть все возможности, ведь Дзержинск – город олимпийцев, где развитию спорта уделяется особое внимание", - отметил Евгений Люлин по итогам встречи.