Доставка грузов из Китая – виды и особенности

В современном мире на высоком уровне удерживается товарооборот с китайскими компаниями – и это благодаря рентабельности. Поэтому значима в налаживании долгосрочных внешнеэкономических связей с зарубежными компаниями-партнерами доставка грузов из Китая. В компании TLC работают с физическими и юридическими лицами, с заключением договора на международную перевозку из Китая в Россию. Для вас – разные виды доставки грузов. Вы сможете ознакомиться с услугами без лишней траты времени, посетив сайт. Здесь все удачно распределено в соответствующих категориях.

Доставка грузов из Китая может осуществляться разными видами перевозок. Это может быть авиа- или автодоставка, а также морские перевозки в Китае и железнодорожная доставка. В зависимости от особенностей груза, его объемов и срочности, расположения отправной точки и места назначения, подбирается оптимальный канал поставки. таким образом перевозки из Китая в Россию будет экономически выгодной, оперативной и надежной.

Для налаживания эффективного канала товарных поставок может быть выбран авиационный транспорт – для перевозки бытовой техники и ценных товаров, а также медикаментов и косметики.

Морские суда выбирают для перевозки крупногабаритных грузов, будь то автомобили или контейнерные поставки больших партий товаров.

Железнодорожный транспорт, оснащенный специальными цистернами, изотермическими вагонами и платформами используют для разных видов товаров.

Автомобильный транспорт выбирают для поставки небольших партий товаров.

Прямые международные грузоперевозки из Китая выгодны с финансовой стороны, благодаря отсутствию посредников. Работая с компанией-производителем напрямую, исключаются дополнительные торговые наценки. В результате стоимость закупки минимизируется. Снижая затраты на закупку товара напрямую, удается получить дополнительное преимущество при реализации продукции, устанавливая для разных покупателей привлекательную стоимость, при этом сохраняя высокую прибыль.

Авиадоставка грузов из Китая

Этот способ доставки выбирают для срочных перевозок. Для ценных и скоропортящихся товаров, в случае других ограничений по времени авиадоставка – верное решение.

Морские перевозки⠀

Доставка морем из Китая будет выгодна для крупных партий товаров, сырья и материалов, оборудования. Благодаря невысокой стоимости перевозки при больших партиях, удается максимально увеличить маржинальную прибыль.

Железнодорожные перевозки

Перевозки ж/д транспортом из Китая выгодны, если осуществляются поставки из северной и северо-восточной части страны. После прохождения таможенного контроля, товар по Транссибирской магистрали будет доставлен в любой регион России. Подобный способ доставки выгоден для дальних перевозок больших партий товаров.

Автоперевозки

Для ценных товаров, для перевозок на небольшие расстояния выгодна доставка грузов из Китая автотранспортом. Часто подобный способ используют как комбинированные перевозки, вместе с авиатранспортом илии морским. Здесь следует выделить высокую мобильность, обеспечение доставки груза точно по указанному адресу.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.