Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
20 января 2022 12:14  [59] Операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов провели в Арзамасе
20 января 2022 11:58  [92] Нижегородская служба "122" ведёт запись на приём к врачу через голосовой помощник
20 января 2022 11:50  [91] Около 430 единиц техники задействовано в уборке Нижнего Новгорода этой зимой
20 января 2022 11:23  [104] Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области
20 января 2022 10:56  [130] Евгений Люлин исполнил желание мальчика из Дзержинска в рамках акции "Елка желаний"
20 января 2022 09:48  [287] "ВНИИ Экология" начнет разработку проекта первого в Нижегородской области нацпарка
19 января 2022 19:40  [374] Работа по очистке кровель зданий от наледи и снега усилена в Нижнем Новгороде
19 января 2022 18:57  [397] Пятый этап программы туристического кешбэка стартовал в Нижегородской области
19 января 2022 18:38  [377] Мобильную котельную подключили в Ленинском районе вместо сломавшегося теплообменника на Памирской,11
19 января 2022 17:41  [355] Депутаты и волонтеры оказывают помощь медикам в проведении вакцинации
Общество

Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области

20 января 2022 11:23  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, с 17 января региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводит субботники для уборки снега.

Волонтеры приводят в порядок памятники, которые располагаются как на центральных городских площадях, в парках и скверах, так и на отдаленных территориях. Кроме памятников, посвященных Великой Отечественной войне, добровольцы помогают с очисткой снега около подъездов и частных домов ветеранов, в медицинских и социальных учреждениях, а представители школьных отрядов убирают снег на территории детских садов и школ.

Акция продлится до конца февраля 2022 года.

Для того чтобы оставить заявку на помощь в очистке снега в учреждении или около дома, необходимо обратиться по номеру телефона волонтеров Победы Нижегородской области: 8(831) 410-81-10.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph