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Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Согласно информации, с 17 января региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводит субботники для уборки снега.
Волонтеры приводят в порядок памятники, которые располагаются как на центральных городских площадях, в парках и скверах, так и на отдаленных территориях. Кроме памятников, посвященных Великой Отечественной войне, добровольцы помогают с очисткой снега около подъездов и частных домов ветеранов, в медицинских и социальных учреждениях, а представители школьных отрядов убирают снег на территории детских садов и школ.
Акция продлится до конца февраля 2022 года.
Для того чтобы оставить заявку на помощь в очистке снега в учреждении или около дома, необходимо обратиться по номеру телефона волонтеров Победы Нижегородской области: 8(831) 410-81-10.
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