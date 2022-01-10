Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 500 добровольцев очистили от снега 52 памятника в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, с 17 января региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводит субботники для уборки снега.

Волонтеры приводят в порядок памятники, которые располагаются как на центральных городских площадях, в парках и скверах, так и на отдаленных территориях. Кроме памятников, посвященных Великой Отечественной войне, добровольцы помогают с очисткой снега около подъездов и частных домов ветеранов, в медицинских и социальных учреждениях, а представители школьных отрядов убирают снег на территории детских садов и школ.

Акция продлится до конца февраля 2022 года.

Для того чтобы оставить заявку на помощь в очистке снега в учреждении или около дома, необходимо обратиться по номеру телефона волонтеров Победы Нижегородской области: 8(831) 410-81-10.