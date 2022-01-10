Услуги по складскому хранению

Когда компания специализируется на продажах различной продукции розничного или оптового формата, неминуемо осуществляется хранение имеющегося объема товаров. И если раньше с этой целью арендовались огромные складские площади с несением существенных затрат, то сегодня можно воспользоваться услугой ответственного хранения, заказать которую выгодно на https://rl-company.ru/services/.

Получаемый результат

Весь процесс начинается оформлением потребителем заказа и заканчивается его окончательным получением. И чтобы каждая стадии проходила правильно, быстро, важно поработать над организацией. Оптимальное расположение на складе груза имеет решающее значение, так:

быстро находится интересующая позиция;

сокращаются расходы на содержание складского объекта.

Важно позаботиться про правильную приемку продукции, ее сортирование, упаковку и пр. Часто считается, что наличие склада решает всю проблему, но не стоит забывать о дополнительном сервисе, которым и занимаются специализированные услуги, детальнее на https://rl-company.ru/. На практике задействуются определенные принципы по сохранности товаров, причем для каждого предприятия приемлемы и дополнительно создаются индивидуальные методы. Из основных принципов по складированию отмечены такие:

сортовой с логичным разделением по отдельным категориям;

партионный с размещением новых партий в отдельной зоне;

с учетом наименования;

партионно-сортовой, когда партия расположено в отдельности, но еще продукты поделены и на сорта.

Особенности сортировки на складе

Грамотное размещение товара способствует его быстрой и доступности, последующей обработке. Во время осуществления сортировки происходит распределение по общепринятым принципам, когда задействуется конвейер с прохождением по нему груза. В процессе осуществляется считывание маркировки, определение основных отличительных параметров. Уже на базе таких данных товары разделяются на отдельные категории.

В некоторых случаях услуги по сортировке https://rl-company.ru/arenda-skladov/sklady-v-rossii/ осуществляются ручным способом. Это касается продукции, имеющей специфические характеристики. Так ей присваивается уникальный штрих-код, отдельная складская ячейка.

Обычно продукция, прошедшая сортировку, располагается на паллетах, аккуратно фиксируется стрейч-пленкой. В таком виде осуществляется транспортировка непосредственно в подготовленную зону хранения.

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